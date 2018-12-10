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اقتصاد
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:54 م

كوالكوم تعلن أن محكمة صينية منعت بيع هواتف "آيفون" بناء على طلبها

كوالكوم تعلن أن محكمة
وكالات
dostor.org/2431057

منعت محكمة صينية بيع واستيراد معظم أنواع هواتف "آيفون" بناء على طلب شركة "كوالكوم" في قضية انتهاك براءات اختراع، وفق بيان صادر عن المجموعة لانتاج أنصاف النواقل نُشر الاثنين.

وأشار البيان إلى أن محكمة الشعب في فوزهو في الصين "أمرت أربعة فروع صينية تابعة لشركة آبل بوقف انتهاك براءتي اختراع شركة كوالكوم عبر عمليات استيراد وبيع وعرض بيع من دون ترخيص في الصين" لهواتف من نوع "آيفون 6" و"آيفون إكس".

وقالت شركة "آبل" إن "كل تصاميمها تبقى متوافرة في الصين"، حسب ما نقلت عنها قناة "سي ان بي سي".

ويشكل قرار المحكمة الصينية حلقة جديدة من معركة طويلة ومعقدة بين شركة آبل ومنافستها كوالكوم.

وقالت كوالكوم إن "ثمة خطوات قضائية أخرى في الصين وفي جميع أنحاء العالم هدفها الحد من استخدام آبل المفرط لبراءات اختراع أخرى لكوالكوم".

وبحسب كوالكوم، تشمل براءتا الاختراع اللتان ذكرهما قرار محكمة فوزهو ميزات متعلقة بتعديل وحجم الصور بالإضافة إلى ميزات شاشة اللمس.
وخسرت أسهم آبل أكثر من 2% من قيمتها في افتتاح بورصة "وول ستريت".

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