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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:49 م

تنفيذ تجربة إخلاء ناجحة بكلية التربية بجامعة قناة السويس

تنفيذ تجربة إخلاء
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
dostor.org/2431055

أجرت كلية التربية بجامعة قناة السويس، تجربة إخلاء، اليوم، ضمن استعدادات الكلية للحصول على الاعتماد والجودة.

من جانبه أكد الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، أن إجراء تجربة الإخلاء تعد إحدى متطلبات حصول الكلية على الاعتماد والجودة التى قطعنا فيها شوط كبير، وأشار عميد الكلية أن كلية التربية تلقى اهتمام ورعاية من الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، والقيادات من أجل أن تكون كلية التربية إحدى الكليات الحاصلة على الجودة بعد كليات الطب والطب البيطرى والزراعة والعلوم والتمريض وطب الأسنان والصيدلة.

وأوضح أن التجربة شهدت تعاون وتنسيق بين الجميع داخل الكلية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب مما يؤكد الروح التى تسود داخل الكلية خاصة وقت الأزمات والطوارئ.

ويتحدد الغرض من خطة الإخلاء في تدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على كيفية إخلاء المبنى بأسرع وقت ممكن، وأنسب أسلوب لتقليل الخسائر في الأرواح، وتدريب الأفراد على الإخلاء بالطريقة الصحيحة لضمان عدم التدافع اثناء الإخلاء لتقليل الخسائر في الأرواح، وتدريب مسئولي القطاع على التعامل مع الموقف (حريق- زلزال) وذلك لتقليل الخسائر في الأرواح والمعدات والمنشآت.

تنفيذ تجربة إخلاء ناجحة بكلية التربية بجامعة قناة السويس
تنفيذ تجربة إخلاء ناجحة بكلية التربية بجامعة قناة السويس
تنفيذ تجربة إخلاء ناجحة بكلية التربية بجامعة قناة السويس
تنفيذ تجربة إخلاء ناجحة بكلية التربية بجامعة قناة السويس
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