المريخ السوداني في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي "المريخ" السوداني إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، رغم هزيمته أمام مضيفه "إتحاد الجزائر" الجزائري بهدفين نظيفين خلال لقاء الإياب الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين على ملعب استاد 5 يوليو ضمن منافسات دور الـ16.
وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بفوز المريخ السوداني 4-1؛ ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 4-3 إلى دور الثمانية.
أحرز هدفي "اتحاد الجزائر"، اللاعبان أسامة شيتة في الدقيقة 40، ووليد عرجي في الدقيقة 60.