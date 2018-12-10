محمد نجاتي عن الأب الروحي:"الناس بتناديلي في الشارع يا موسى"

عبر الفنان محمد نجاتي عن سعادته بنجاح الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" مشيرًا إلى أنه فخور بالعمل مع شركة فنون مصر للمنتجان محمد محمود عبدالعزيز وريمون مقار.



وقال "نجاتي" - في تصريحات للدستور- إن شخصيته في المسلسل كانت لها مردود أفعال كبيرة وخاصة من الجمهور في الشارع قائلًا:"الناس بتناديلي في الشارع بتقولي يا موسي".



ولفت نجاتي إلى أنه يواصل حاليا تصوير مسلسل قيد عائلي مع نفس الشركة متمنيا أن يحقق العمل نجاحًا أكبر من نجاح مسلسل الأب الروحي.