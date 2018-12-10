ابراهيم حسن يكشف حقيقة تلقي عرض لتدريب الأهلي

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز المصري، أن ناديه السابق الأهلي، لم يعرض عليه أو على تؤامه حسام حسن تولي المسؤولية الفنية للفريق.



وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم الأثنين: "لم يتحدث معنا أحد لتدريب الأهلي.. لكنه شرف لنا لو حدث في المستقبل فنحن أولاد النادي وتربينا بين جدرانه وحقنا وحق النادي أن يحدث ذلك الأمر، لكننا نحترم المكان الذي نعمل به، ولا أريد التحدث في الأمر لعدم إحراج بيراميدز أو الأهلي، لكن لو حدث في المستقبل وأن تلقينا العرض فلن نرفض، لا أحد يستطيع أن يرفض الأهلي" فهو فخر لأى مدرب.



وأضاف أن فريقه بيراميدز بصدد إبرام صفقتين أو ثلاث على أعلى مستوى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.