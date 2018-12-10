الأعلى للجامعات: بهذه الطريقة سنصل إلى "المتبرع المستنير"

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام مساعد المجلس الأعلى للجامعات، إن هناك 3 نقاط رئيسية يجب مراعاتها في عملية جمع التبرعات من المصريين لصالح المؤسسات المختلفة، وخاصة المستشفيات المختلفة.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه من حق المتبرع أن يختار الجهة التي يتبرع لها، ولكن ما نسعى إليه هو أن يكون اختياره مستنيرا، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إتاحة الفرصة للمتبرع لمعرفة ما تقدمه المستشفى من خدمات وعدد المرضى الذين يتلقون العلاج منها بشكل سنوي، وكذلك حجم التبرعات التي حصلت عليها المستشفى خلال الفترة التي يقوم بتسجيل تبرعه بها.

وتابع أن المتبرع يجب أن يدرك جيدا أن التبرعات بالمبالغ الزهيدة كالجنيه والخمس جنيهات، تحقق للمستشفيات مبالغ ضخمة أكبر من المتبرع الذي يقوم بإيداع مبالغ كبيرة من المال.