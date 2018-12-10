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فن
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:42 م

محمد حماقي يحيي حفل رأس السنة بالتجمع الخامس

محمد حماقي
محمد حماقي
حسن أمين
dostor.org/2431045

يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي يوم 31 ديسمبر المقبل، احتفالا بعيد رأس السنة 2019، داخل احد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يقدم "حماقي"، خلال الحفل، عددًا من أغنياته الشهيرة، منها: "عمرى ما تغيب، وافتكرت، وما بلاش"، وغيرها.

وفي نفس السياق يستعد النجم محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم الجمعة 28 ديسمبر المقبل، داخل القرية العالمية بدبي، ضمن أقوى 15 حفلًا غنائيًا تشهدها دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

من جهة أخرى، انتهي "حماقي" من تحضيرات ألبومه الغنائى الجديد والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بالأسواق، بعد سلسلة من التأجيلات.

ويتعاون "حماقي"، خلال الألبوم، مع نخبة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، خالد عز، إيهاب عبدالواحد، أحمد صلاح حسني، نادر حمدى، رمضان محمد، بهاء الدين محمد، خالد عز، أمير طعيمة، تميم، توما، وأحمد إبراهيم.

محمد حماقي يحيي حفل رأس السنة بالتجمع الخامس
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