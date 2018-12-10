فيديو.. رئيس دار الأوبرا: لم نقصر في حق ماجدة صابر.. ولكن نطالب بتكريمها

قال الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، إن الدكتورة ماجدة صالح من أوائل الخريجين في المعهد العالي للباليه، مشيرا إلى أنها نُصبت عميدة لكلية الفنون وكان لها دورا مهما في تعليم أجيال كثيرة لرقص الباليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أنه لا يوجد تقصير في حق الدكتورة ماجدة صالح، لكنها فضَّلت السفر خارج مصر، وأن تعيش في أمريكا مع زوجها.

وأكد "صابر"، أن الدكتورة ماجدة من كوادر الأوبرا، وكانت إحدى علامات كلية الفنون، وتستحق التكريم.