أسعار الأسماك اليوم.. و"البلطى" بـ21 جنيهًا للكيلو

شهدت أسعار السمك، بحسب سوق العبور، اليوم الثلاثاء، وبلغ سعر السمك البلطى ما بين 20 -21 جنيهًا للكيلو بحسب النوع والحجم.



وسجل سعر السمك الفيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 20- 34 جنيها، فيما بلغ سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيهًا، والتعابين من 40 - 140 جنيهًا، وسعر المكرونة الخليجى تراوح ما بين 35- 41 جنيهًا للكيلو.



فى حين سجل سعر سمك المكرونة السويسى ليصل ما بين 50-64 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولًا ما بين 19 – 25 جنيهًا للكيلو.



وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيهًا، بينما سجل سعر الكابوريا من 30 - 120 جنيهًا، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 350 - 400 جنيه.



ويتراوح سعر الجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيهًا للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 250- 300 جنيه، وبلغ سعر البورى 32 - 40 جنيهًا.