عميد طب عين شمس: لا يوجد حصر للجمعيات الجامعة للتبرعات باسم القطاع الصحي

وجه الدكتور محمود المتيني، عميد كلية طب جامعة عين شمس، الشكر والتقدير للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور على دعوته لإنشاء صندوق لتوحيد تبرعات المصريين.

وأوضح المتيني، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن المستشفيات الجامعية تحتاج إلى مبادرات وأفكار جديدة، منوها إلى أن أي تنظيم لعملية التبرعات ويكون مراقب من قبل الأجهزة الراقبية للدولة، سيخدم القطاع الصحي بشكل كامل.

وأشار إلى أنه لا يوجد حصر للجمعيات والمؤسسات التي تجمع التبرعات التي يمكن الاعتماد عليها، موضحا أن فكرة إنشاء صندوق لجمع تبرعات المصريين، يمكن أن تطرح للنقاش، ويمكن أن تضاف لها فكرة أن يخصص جزء من هذه الأموال للتدريب والبحث العلمي والتدريب.