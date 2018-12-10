"التضامن" تدعو الباز لعرض فكرته بشأن "الصندوق الموحد للتبرعات"

دعا محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن، الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" لطرح فكرته بشأن إنشاء صندوق موحد لتبرعات المصريين في الجلسة النقاشية حول قانون الجمعيات الأهلية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور": "ندعو حضرتك في جلسة الحوار المجتمعي تشرفنا وتطرح الفكرة وتسجل في مضابط الجلسات، وتعرض للنقاش".

وتابع: "أمس كان الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإعادة صياغة قانون الجمعيات الأهلية، وسنناقش خلال الاجتماعات المقبلة الأفكار النيرة وبينها فكرة 90 دقيقة".