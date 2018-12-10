مصطفى عز العرب: 5000 شاب متطوع في معرض القاهرة للكتاب

قال مصطفى ﻋﺰ ﺍﻟﻌﺮﺏ، رئيس لجنة الشباب والمبادرات، عضو اللجنة العليا بهيئة الكتاب، ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ بالمجلس ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، إن عدد المتقدمين لمبادرة "أنا متطوع" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في يوبيله الذهبى بلغ عددهم، حتى الآن، 5000 متطوع ومتطوعة من جميع الجامعات المصرية والمدارس الثانوية والخريجين.



أضاف عز العرب، لـ« الدستور»، أن باب استقبال طلبات التطوع أغلق أمس الأحد الموافق 9 ديسمبر، وأنه من المقرر إجراء المقابلات الشخصية مع المتطوعين يومي يوم ١٣ و١٤ من ديسمبر الجارى، تعقبها إقامة عدد من الدورات التدريبة للمتطوعين قبل مشاركتهم بالمعرض.





