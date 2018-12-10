إيمي سالم: هاني البحيري هو من ضمن لي فستان حفل زفافي

قالت الفنانة إيمي سالم، إنهاسعيدة بكونها متواجدة في حفل "الديفيليه" السنوي الخاص للمصمم هاني البحيري لعامي 2019، 2020، بحضور العديد من الفنانين المهتمين بعالم الموضة والأزياء ونجوم المجتمع والعديد من مصممين الأزياء وخبراء التجميل من كافة دول العالم.



وأضافت "إيمي" - في تصريحات "للدستور"- أنها تجمعها صداقة قوية مع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري مشيرة إلى أنه هو من قام بتصميم فستان حفل زفافها من قبل.



وأوضحت أنها تقرأ خلال الفترة الحالية عددًا من السيناريوهات الخاصة بأعمال شهر رمضان وخارجه.

