القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:16 م

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات تأمين استاد قناة السويس (صور)

مدير أمن الإسماعيلية
عمرو المزيدي
dostor.org/2431029

تفقد مساء اليوم، اللواء محمد علي حسين، مدير أمن الإسماعيلية، خدمات تأمين استاد هيئة قناة السويس، لمتابعة عملية تأمين مباراة النادي المصري – الداخلية بالاستاد.

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات تأمين استاد قناة السويس (صور)
مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات تأمين استاد قناة السويس (صور)
مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات تأمين استاد قناة السويس (صور)
مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات تأمين استاد قناة السويس (صور)
مدير أمن الإسماعيلية يتفقد خدمات تأمين استاد قناة السويس (صور)
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