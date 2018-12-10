رئيس قضايا الدولة يستقبل وفدًا قضائيًا من السعودية (صور)

استقبل اليوم الاثنين، المستشار حسين عبده خليل، رئيس قضايا الدولة، وفدا قضائيا من وزارة العدل والنيابة العامة السعودية بمقر قضايا الدولة، وذلك للاطلاع على منظومة العمل القضائى بقضايا الدولة ومعرفة دورها المحورى الذى أناط بها الدستور والقانون فى الدفاع وحماية المال العام.



وكان فى استقبال الوفد أعضاء المجلس الأعلى المستشار محمد عبداللطيف رئيس قطاع الأمانة العامة، والمستشار محمد بكر رئيس التفتيش، والمستشار بدر مجلى رئيس المكتب الفنى، والمستشار حمدى حماد نائب رئيس قسم المنازعات، والمستشارون أحمد البلتاجى، وأحمد ثابت، وسيد نور، وإيهاب سعيد، ويسرى مدنى، الأمناء العموم المساعدون.

