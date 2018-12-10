برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن حادث "تفهنا العزب" بالغربية

تقدم اللواء سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب عن مركز زفتى بمحافظة الغربية، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إثر الحادث الأليم الذي أصاب قرية تفهنا العزب، والذي أودى بحياة ثلاثة من أبناء القرية وإصابة 4 آخرين.

وأكد أن الحادث نتيجة الإهمال والتقاعس في غلق مزلقان المحطة، وعدم تطوير محطة القطار بتفهنا العزب، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل بشأن هذا الحادث، وجار تحديد موعد من قبل مجلس النواب لإلقاء هذا البيان منعا لتكرار مثل هذا الحوادث.