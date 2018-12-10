موعد إطلاق المرصد الفضائي "سبيكتر-آر جي"

أعلن مصدر في قطاع الفضاء والصواريخ أن روسيا وألمانيا تخططان لإطلاق المرصد الفضائي "سبيكتر-آر جي" إلى الفضاء، في بداية أبريل 2019.



وقال المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية: "يخطط لإطلاق الصاروخ (بروتون-إم) ووحدة التعجيل (دي إم-03)، وعلى متنه المرصد الفضائي (سبيكتر-آر جي) في النصف الأول من شهر أبريل 2019".



وأضاف المصدر أن الاختبارات الأخيرة للمرصد تجري حاليا في مؤسسة لافوتشكين العلمية الإنتاجية، وبعد انتهائها، من المقرر نقله إلى مطار بايكونور الفضائي، في 20 فبراير المقبل، لإكمال عمليات التحضير والإعداد لإطلاقه.



ويجهز المرصد الروسي الألماني "سبيكتر رينغين- غاما" بتلسكوبين: "ART-XC" من تصميم معهد الدراسات الفضائية في أكاديمية العلوم الروسية ومعهد الفيزياء التجريبية، والتلسكوب الألماني "eRosita"، الذي صممه معهد الفيزياء الأرضية التابع لجمعية ماكس بلانك العلمية.



ومن المقرر أن يوضع هذا المرصد في الفضاء في نقطة "Lagrange L2" (مكان تتعادل فيه قوة جذب الأرض والشمس)، لأن هذه النقطة تسمح بالحفاظ على اتجاهه بالنسبة للشمس والأرض لفترة طويلة.



كما يخطط لاستخدام هذا المرصد 7.5 سنة، منها 4 سنوات للمسح الضوئي للسماء، والفترة الباقية لرصد مواقع معينة في الكون، وفقا لطلبات المؤسسات العلمية في العالم.