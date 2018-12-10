الباز يدعو وزارة التضامن لإنشاء صندوق موحد لجمع تبرعات المصريين

اقترح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء صندوق عام موحد لتلقي تبرعات المصريي، ويقوم بتوجيهها إلى المؤسسات المختلفة حسب حاجة كل مؤسسة، على أن تتولى إدارة الصندوق مجلس أمناء من شخصيات عامة ومعروفة.

وقال الباز، في برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، إن ثقافة التبرع موجودة بالفعل لدى المصريين، فهناك من يتبرع بدافع إنساني للتخفيف من آلام الآخرين، وهناك من يتبرع ليخفف من ذنوبه، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء هذا الصندوق هو تحقيق العدالة في توزيع التبرعات بين المؤسسات المختلفة، فلا يستقيم أن تكون هناك مؤسسات تحصد تبرعات ضخمة، ومؤسسات أخرى يموت فيها المرضى لأنهم لا يجدون العلاج.

وناشد الباز الإعلاميين المصريين "مصطفى بكري، وخالد صلاح ، وعمرو أديب"، وكل من يمتلكون منابر إعلامية، بأن ينضموا له في هذه الدعوة لضمان وصول التبرعات بشكل عادل لمستحقيها.