عبد المهدي: العراق سر قوته في تنوعه الديني والقومي والمذهبي

قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، إن سر قوة العراق في تنوعه الديني والقومي والمذهبي ويجب أن ينهض من جديد على مبادئ احترام الآخر.



ووجه عبد المهدي، خلال حفل بمناسبة الذكرى الأولى للانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي وفقا لقناة (الإخبارية) العراقية، التحية إلى أهالي المدن المحررة في نينوى والأنبار وصلاح الدين وإلى جميع المحافظات والقوات العراقية، مشيدا بالجهود التي بذلت لتحرير الأراضي من التنظيم الإرهابي.



كما وجه التحية للحكومة السابقة ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والوزراء والمسئولين والقادة العسكريين لما بذلوه لتحقيق النصر، مؤكدا أن معركة العراق هى ضد الإرهاب والفساد والفقر.

