القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
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الصحة
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:23 م

تعاون مشترك بين التعليم والصحة لإجراء المسح الطبي لفيروس "سي"

تعاون مشترك بين التعليم
أ ش أ
dostor.org/2430949

استعرض أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، مع مسئولي الإعلام بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، الترتيبات اللازمة لإجراء المسح الطبي لفيروس c، المرحلة الأولى لطلاب المدارس الثانوية بحضور الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزارة الصحة وذلك بالمعهد القومى لتدريب الأطباء.

وتضمن الاجتماع - الذي جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على فيروس سي تحت شعار حملة (مليون صحة) - مجموعة من المحاور الأساسية التي تعمل على تسهيل إجراءات عملية المسح داخل المدارس الثانوية، ومنها تسهيل مهمة وزارة الصحة داخل المدارس، والمحافظة على خصوصية نتائج الفحوصات الطبية للطلاب، وتيسير مهمة الإعلام والصحافة لتوثيق إجراءات المسح الطبي بالمدارس، ودعوة أولياء الأمور للمشاركة لتوعية أبنائهم بأهمية الفحص، وكافة الترتيبات الأمنية اللازمة لتسهيل مهمة وزارة الصحة داخل المدارس، وآليات التصوير الإعلامي.

وأكد صابر على أن الوزارة تقدم الدعم الكامل لوزارة الصحة حرصا من الوزارة على صحة أبنائها الطلاب.

جدير بالذكر أن الحملة بدأت المرحلة الأولى بالمدارس في 1 ديسمبر 2018. وتستهدف حملة 100 مليون صحة الكشف المبكر عن الإصابة بالالتهاب الكبدي ( فيروس سي ) والتقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه من يتم اكتشاف إصابتهم لتلقى العلاج بمختلف الوحدات والمستشفيات بالجمهورية لتصبح مصر خالية تمامًا من فيروس سي وخفض عدد الوفيات الناتجة عن الأمراض غير السارية.

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