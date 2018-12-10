ميسي يستعد للوليمة المفضلة في "عشاء الكامب نو"

يستعد برشلونة الإسباني لاستضافة توتنهام هوتسبير على ملعب "كامب نو"، ضمن الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يسيل لعاب ليونيل ميسي إلى الوليمة التي يفضلها دائما، الفرق الإنجليزية.



فعبر 106 أهداف سجلها البرغوث الأرجنتيني في المسابقة القارية الأم، كان نصيب شباك الأندية الإنجليزية منها 22 هدفا حملت توقيع ميسي.



فاللاعب الأرجنتيني هو أكثر اللاعبين الذين ألحقوا أضرارا بالأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا، فيما يحتل غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو المركز الثاني برصيد 12 هدفا.



ويوم الثلاثاء، ستكون الوليمة جاهزة الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، بينما يترقب مشجعو النادي الكتالوني ما يمكن أن يظفر به ميسي من الفريق اللندني.



ويعد فريق أرسنال الأسهل في الهضم بالنسبة لميسي، حيث لحقت بشباكه 9 أهداف بتوقيع اللاعب الفذ في 6 مواجهات.



وجاء ماشنستر سيتي في المركز الثاني كأكثر الأندية الإنجليزية استقبالا لأهداف النجم الأرجنتيني، بـ 6 أهداف في 6 لقاءات.



وبينما أسكن ميسي في مرمى تشلسي 3 أهداف في 10 مباريات، اكتفى اللاعب الأعسر بهدفين في 4 مباريات أمام مانشستر يونايتد.



ويخشى توتنهام من تكرار تجربته الأولى مع برشلونة، حيث تلقى الفريق هدفين من ميسي في مباراة واحدة.



لكن ثمة ناد إنجليزي لم يستطع ميسي الاقتراب من شباكه بعد، هو ليفربول، الذي احتفظ بعذريته أمام ميسي خلال مباراتين.