ماكرون: عندما ينطلق العنف تتوقف الحرية

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن التظاهرات والاحتجاجات لا تبرر الاعتداء على الشرطة وعمليات التخريب متعهدا باتخاذ الإجراءت اللازمة في هذا الشأن.



وأكد الرئيس ماكرون في خطاب له مساء اليوم، تعقيبا على تظاهرات السترات الصفراء، أن الغضب الفرنسي مشروع بشأن الضرائب الجديدة لكنه يدين مشاهد العنف وعمليات التخريب التي طالت البلاد.



وقال ماكرون انه كان يريد تغيير الوضع السياسي في فرنسا، لكنه يحب فرنسا ولا يعتمد على قوة أخرى فهو يعتمد على الشعب الفرنسي وقوته من أجل فرنسا وتحسين ظروف الحياة فيها.



وطالب ماكرون باحترام الدولة ومؤسساتها حتى لا تدمر فرنسا بفعل هذه الاحتجاجات، مطالبا بتعليم الشباب ودعم الاقتصاد الفرنسي حتى تصبح فرنسا دولة قوية.



ودعا الرئيس الفرنسي الحكومة والبرلمان برفع الحد الأدنى للأجور على الأقل 100 يورو لكل فرد وعدم فرض ضرائب على ساعات العمل الاضافية بدءا من العام المقبل.