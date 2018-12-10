"سكون الجسد".. مشروع تشكيلي يجمع أشرف رضا وأيمن لطفى

"الفكرة ابتدت من زمان، وابتدينا نشتغل ع المشروع ده بقالنا حوالى 4 سنين أنا وصديقى الفنان الجميل أيمن لطفى.. الحمدلله المشروع جاهز دلوقتى للعرض.. ولأول مرة حتشوفوا أعمال فنية عليها توقيعين لاتنين فنانين مع بعض، بتلك الكلمات كشف الفنان الدكتور أشرف رضا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى" فيسبوك"عن مشروع فني جديد يجمعه بفنان التصوير الفوتغرافى أيمن لطفى.



وقال رضا إن موعد افتتاح المعرض، الذى يحمل اسم"سكون الجسد" سيكون الأحد المقبل 16 ديسمبر بقاعة الزمالك للفن.