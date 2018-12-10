القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
سياسي
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:01 م

مستقبل وطن: تراجع التضخم يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية

مستقبل وطن: تراجع
كريمة أبو زيد
dostor.org/2430924

قال أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن التراجع الأكبر للتضخم فى مصر لأوّل مرة منذ 3 سنوات يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مختلف الأصعدة.

أضاف رشاد: "عودة الأسعار لحقيقتها بعيدًا عن المبالغة والتضخيم من جانب بعض الشركات والتجار الذين يستغلون فترة التحول الاقتصادي هذه ويقومون برفع الأسعار على غير الحقيقة.

أشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن في بيان الاثنين، إلى أن السياسات الاقتصادية الناجعة والقوية التي يتبعها نظام الرئيس السيسي أدت إلى تزايد الاحتياطي النقدي إلى نحو 45 مليار دولار، وتحسّن مناخ الاستثمار وفتح الأبواب أمام آلاف الشركات للاستثمار في مصر وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب، مضيفًا: «مصر أنجزت ما لا يقل عن 14 ألف مشروع قومي عملاق خلال 4 سنوات».

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ شهرين

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

منذ أكثر من شهرين

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ أكثر من شهرين

السجينى يتجه للتراجع عن استقالته من «الوفد».. وفؤاد يبتعد عن «الصراع الحزبى»

منذ 3 شهر

تفاعل دولى مع حملة الترويج لمنتدى شباب العالم.. ومشاركون بمؤتمر «Euroasia»: موعدنا فى مصر

منذ 4 شهر

الخولى: انفصال «مستقبل وطن» عن «دعم مصر» فى الانعقاد الرابع للبرلمان شائعة

الآن

التحالف الدولي يرسل عربات مدرعة وصواريخ لقتال داعش بدير الزور

وزير الدفاع يستقبل وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي

معز مسعود وشيري عادل.. زواج مثير وشائعات طلاق مستمرة

صوّت لصلاح.. قائمة اللاعبين المرشحين للتشكيلة المثالية لـ "يويفا 2018"

ads
الأكثر قراءة

40 مليون جنيه و5 لاعبين لضم المحمدى ومتولى.. وترشيح ستيف بروس لقيادة الأهلى

وفاة الفنان محمود القلعاوى بعد صراع مع المرض

معز مسعود وشيري عادل.. زواج مثير وشائعات طلاق مستمرة

الباز يدعو وزارة التضامن لإنشاء صندوق موحد لجمع تبرعات المصريين

ألبومات الصور

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

40 مليون جنيه و5 لاعبين لضم المحمدى ومتولى.. وترشيح ستيف بروس لقيادة الأهلى

وفاة الفنان محمود القلعاوى بعد صراع مع المرض

معز مسعود وشيري عادل.. زواج مثير وشائعات طلاق مستمرة

الباز يدعو وزارة التضامن لإنشاء صندوق موحد لجمع تبرعات المصريين

كشكول

فريق طبي يزور الدراسات الإسلامية بالسادات لعمل تحاليل فيروس سي للعاملين

"الوزراء" يكشف حقيقة تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

"دور الدولة في حماية المستهلك" ندوة توعوية بجامعة سوهاج

دورة لإعداد الحقائب التدريبية PTP بمركز تعليم الكبار

ختام فعاليات حملة "كوني قوية" بجامعة عين شمس

الأمصار

ماكرون يرضخ لشعبه.. زيادة الحد الأدنى للأجور بفرنسا يناير المقبل

تلميذ عم أيوب.. وفاة الفنان المصري محمود القلعاوي

وفا.. الشرطة الإسرائيلية تقتحم مقر وكالة الأنباء الفلسطينية

شملت مساعد كيم.. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين بكوريا الشمالية

مزاج ميجان ماركل يهدد قصر كنسينجتون.. موظفو المملكة يهربون

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

بيع قطعة أثرية عمرها 4000 عام مقابل 5 دولارات فقط

"جزيرة شبح" اختفت عام 2012 تحير العلماء

7 نصائح هامة لعلاقة أسرية ناجحة

الصحة

تعاون مشترك بين التعليم والصحة لإجراء المسح الطبي لفيروس "سي"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎