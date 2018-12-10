مستقبل وطن: تراجع التضخم يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية

قال أشرف رشاد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن التراجع الأكبر للتضخم فى مصر لأوّل مرة منذ 3 سنوات يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مختلف الأصعدة.



أضاف رشاد: "عودة الأسعار لحقيقتها بعيدًا عن المبالغة والتضخيم من جانب بعض الشركات والتجار الذين يستغلون فترة التحول الاقتصادي هذه ويقومون برفع الأسعار على غير الحقيقة.



أشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن في بيان الاثنين، إلى أن السياسات الاقتصادية الناجعة والقوية التي يتبعها نظام الرئيس السيسي أدت إلى تزايد الاحتياطي النقدي إلى نحو 45 مليار دولار، وتحسّن مناخ الاستثمار وفتح الأبواب أمام آلاف الشركات للاستثمار في مصر وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب، مضيفًا: «مصر أنجزت ما لا يقل عن 14 ألف مشروع قومي عملاق خلال 4 سنوات».