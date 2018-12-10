الاتحاد الأوروبي يرفض التفاوض مجددًا مع بريطانيا بشأن "بريكست"

طالب رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، اليوم، بعقد قمة أوروبية، الخميس المقبل، في العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة ملف "بريكست" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.



ورفض تاسك في تصريحات له على تويتر، التفاوض مجددا حول اتفاق في هذا الصدد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.



وأضاف: "قررت الدعوة إلى قمة حول بريكست الخميس، لن نتفاوض مجددا حول الاتفاق ويشمل ذلك الجانب الامني، لكننا مستعدون لمناقشة كيفية تسهيل المصادقة البريطانية".



وجاء ذلك تعليقا على إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إرجاء التصويت في البرلمان على اتفاق بريكست.