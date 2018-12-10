وزيرة الثقافة تعتذر عن عدم حضور اجتماع "ثقافة النواب"

اعتذرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، عن عدم حضور اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، المقرر انعقاده غدًا، بسبب افتتاحها فعاليات الدورة الـ15 لمهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية خلال على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.



وتقدم سعيد حساسين بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب لاستدعاء وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، على خلفية أزمة الفستان الذي ظهرت به الفنانة رانيا يوسف، في ختام الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي.



وسبق أن شاركت الدكتورة إيناس عبد الدايم فى اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، وذلك يوم 26 من نوفمبر الماضي، حيث أستعرضت خطة الوزارة لدعم توجه مصر لأفريقيا، لاسيما فى ظل قرب رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وذلك علي كافة المستويات، ومنها مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء المزمع إقامته في أغسطس القادم وستكون أفريقيا ضيف الشرف فيها، إضافة إلي مهرجان الموسقي الأفريقية جنبًا إلي جنب السهرات الرمضانية بدار الأوبرا، والتي سيتم توجيهها إلي افريقيا.