الأردن يطالب بدور عربي فاعل في الأزمة السورية

طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بفتح صفحة جديدة في التعامل مع الأزمة السورية وفق مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الجديدة على الأرض.



وأوضح الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أنه يجب اعتماد مقاربات جديدة تستهدف إنهاء الأزمة ومساعدة الأشقاء في سوريا على استعادة أمنهم واستقرارهم، وذلك وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".



وقال الصفدي بعد محادثات أجراه مع دي مستورا في وزارة الخارجية الأردنية "إنه لا بد من صفحة جديدة في التعامل مع الأزمة"، مطالبا بحماية سوريا والحفاظ على وحدتها واستقلاليتها وحماية الشعب السوري.



واعتبر الوزير الأردني أن هناك غيابا غير مقبول للدور العربي في جهود حل الأزمة السورية، مطالبا بدور عربي إيجابي للتوصل إلى حل سياسي يقبله السوريون وينهي هذه الكارثة.

