القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
عالم
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:46 م

الأردن يطالب بدور عربي فاعل في الأزمة السورية

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
محمد عمر
dostor.org/2430915

طالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بفتح صفحة جديدة في التعامل مع الأزمة السورية وفق مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق الجديدة على الأرض.

وأوضح الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أنه يجب اعتماد مقاربات جديدة تستهدف إنهاء الأزمة ومساعدة الأشقاء في سوريا على استعادة أمنهم واستقرارهم، وذلك وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وقال الصفدي بعد محادثات أجراه مع دي مستورا في وزارة الخارجية الأردنية "إنه لا بد من صفحة جديدة في التعامل مع الأزمة"، مطالبا بحماية سوريا والحفاظ على وحدتها واستقلاليتها وحماية الشعب السوري.

واعتبر الوزير الأردني أن هناك غيابا غير مقبول للدور العربي في جهود حل الأزمة السورية، مطالبا بدور عربي إيجابي للتوصل إلى حل سياسي يقبله السوريون وينهي هذه الكارثة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 3 ساعات

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ 4 أيام

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ 4 أيام

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

الآن

التحالف الدولي يرسل عربات مدرعة وصواريخ لقتال داعش بدير الزور

وزير الدفاع يستقبل وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي

معز مسعود وشيري عادل.. زواج مثير وشائعات طلاق مستمرة

صوّت لصلاح.. قائمة اللاعبين المرشحين للتشكيلة المثالية لـ "يويفا 2018"

ads
الأكثر قراءة

40 مليون جنيه و5 لاعبين لضم المحمدى ومتولى.. وترشيح ستيف بروس لقيادة الأهلى

وفاة الفنان محمود القلعاوى بعد صراع مع المرض

معز مسعود وشيري عادل.. زواج مثير وشائعات طلاق مستمرة

عاجل.. ماكرون: التظاهرات لا تبرر الاعتداء على الشرطة وسنتخذ الإجراءات اللازمة

ألبومات الصور

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

40 مليون جنيه و5 لاعبين لضم المحمدى ومتولى.. وترشيح ستيف بروس لقيادة الأهلى

وفاة الفنان محمود القلعاوى بعد صراع مع المرض

معز مسعود وشيري عادل.. زواج مثير وشائعات طلاق مستمرة

عاجل.. ماكرون: التظاهرات لا تبرر الاعتداء على الشرطة وسنتخذ الإجراءات اللازمة

كشكول

"الوزراء" يكشف حقيقة تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

"دور الدولة في حماية المستهلك" ندوة توعوية بجامعة سوهاج

دورة لإعداد الحقائب التدريبية PTP بمركز تعليم الكبار

ختام فعاليات حملة "كوني قوية" بجامعة عين شمس

بالصور.. مدير تعليم الاسماعيلية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين

الأمصار

تلميذ عم أيوب.. وفاة الفنان المصري محمود القلعاوي

وفا.. الشرطة الإسرائيلية تقتحم مقر وكالة الأنباء الفلسطينية

شملت مساعد كيم.. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين بكوريا الشمالية

مزاج ميجان ماركل يهدد قصر كنسينجتون.. موظفو المملكة يهربون

بتدخل قطري.. اختطاف رئيس البرلمان الصومالي ووضعه قيد الإقامة الجبرية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

بيع قطعة أثرية عمرها 4000 عام مقابل 5 دولارات فقط

"جزيرة شبح" اختفت عام 2012 تحير العلماء

7 نصائح هامة لعلاقة أسرية ناجحة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تعاون مشترك بين التعليم والصحة لإجراء المسح الطبي لفيروس "سي"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎