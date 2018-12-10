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محافظات
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:45 م

محافظ دمياط تلتقي أصحاب المحال التجارية برأس البر (صور)

محافظ دمياط تلتقي
حسام فهمي
dostor.org/2430913

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعا مع أصحاب المحال التجارية بشارع النيل بمدينة رأس البر، بحضور اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية بالمدينة.

وناقشت المحافظ عددا من الموضوعات الخاصة بآليات تطوير شارع النيل، وكذلك موقف الباعة الجائلين به.

وأشارت إلى أنه جار إعداد التصميمات الخاصة بالباكيات التي سيتم إنشاؤها في سوق النيل الشعبية خلال شهرين على الأكثر، مؤكدة نقل جميع الباعة الجائلين بها.

ووجهت الدكتورة منال عوض، أصحاب المحلات الالتزام بفتح الممرات وإزالة كافة المخالفات التعديات وتقنينها وفقا لما تم الاتفاق عليه، وكذلك الحفاظ على المقاعد والأحواض التي تم إنشاؤها مؤخرا، والبدء في توحيد واجهات المحال للارتقاء بالمظهر العام.

وأوضحت المحافظ، أن هذا الاجتماع يأتى في إطار الخطوات التي يتم اتخاذها لتطوير هذا الممشى السياحى ووضعه في المكانة التي يليق بها، مشيرة إلى أنه سيتم وضع ثلاث نقط للمرافق بطول الشارع لرفع كافة الإشغالات أولا بأول.

محافظ دمياط تلتقي أصحاب المحال التجارية برأس البر (صور)
محافظ دمياط تلتقي أصحاب المحال التجارية برأس البر (صور)
محافظ دمياط تلتقي أصحاب المحال التجارية برأس البر (صور)
محافظ دمياط تلتقي أصحاب المحال التجارية برأس البر (صور)
محافظ دمياط تلتقي أصحاب المحال التجارية برأس البر (صور)
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