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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:44 م

لبلبة تنضم رسميًا لأمير كرارة في "كازابلانكا"

لبلبة
لبلبة
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2430912

تعاقد المنتج "وليد منصور" مع النجمة الكبيرة "لبلبة" رسميًا، لتنضم لأسرة فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، والنجم التركي خالد أرغنچ، الملقب بالسلطان سليمان، وتستعد الفنانة الكبيرة لتصوير مشاهدها في الفيلم هذا الأسبوع.

"كازابلانكا" بطولة النجمة "غادة عادل" والنجم "باسل خياط" والنجم "عمرو عبدالجليل" والنجمة "دلال عبد العزيز" والنجم المغربي "محمد مفتاح" والنجم الأردني "إياد نصار" والنجم "محمود البزاوي" والفنان الصاعد "أحمد داش".

يدور الفيلم في إطار الأكشن والتشويق وسوف يتم تصويره بين مصر ودولتين على أعلى مستوى من التنفيذ بشكل لم يحدث من قبل في السنيما المصرية، كما تعاقدت الشركة المنتجة مع شركه لتنفيذ مشاهد الأكشن داخل وخارج مصر من فرنسا.

الفيلم تأليف "هشام هلال" إنتاج "وليد منصور"، "يوسف طاهر"، مشاهد الأكشن تحت إشراف "كالا"، إخراج "بيتر ميمي"، ويعد هذا الفيلم التعاون الأول الذي يجمع النجم "أمير كرارة" مع المنتج "وليد منصور".

لبلبة تنضم رسميًا لأمير كرارة في "كازابلانكا"
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