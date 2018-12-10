لجنة ميدانية من البرلمان لتفقد أوضاع شركة بسكو مصر

حضر الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، اليوم، اجتماع لجنة القوي العاملة لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بعمال بسكو مصر.



واستعرض النائب، طلبات عمال الشركة وتطور الأزمة منذ بدايتها قبل رمضان وأوضاع العمال والخطوات التي تم اتخاذها.



وقال: العضو المنتدب أثناء اجتماعه الدوري مع العمال، وجه الشكر إليهم العمال على الإنجازات والتفاني في العمل، وقد أكد أن الشركة حققت أرباحا بقيمة 750 مليون جنيه. إلا أنه سرعان ما انقلب الوضع في اجتماع يوم الخميس الموافق 1942018 عندما قال العضو المنتدب، أحمد ماهر البقري، ورئيس مجلس الإدارة، عمر فرغل، بأن الشركة لم تحقق أرباحا مما أدى الى إثارة غضب العمال وأدى ذلك إلى قيام العمال بعمل وقفة احتجاجية داخل الشركة في فرعيها القاهرة والإسكندرية مطالبين بعدة مطالب شرعية بصورة سليمة في 21/4/2018 وتمثلت تلك المطالب في الآتي:



- صرف الأرباح السنوية للعاملين.



- مراعاة تثبيت العقود المؤقتة التي مرَّ عليها أكثر من ثلاث سنوات.



- هيكلة الأمور بما يتلاءم مع ظروف المعيشة.



- الإعلان عن القوائم المالية للشركة- مثلما كان معتادا في ظل الإدارة المصرية التي كان يتم الإعلان عنها في الصحف والجرائد القومية.



- التعهد بعدم التعرض للعمال والمساس بهم نتيجة ما قاموا به.



- تشكيل لجنة نقابية- وزارية يحضرها بعض العمال لتحديد أسباب خسائر الشركة.



وأشار: "إلى أن الشركة متمثلة في الشئون القانونية بها سرعان ما حررت محاضر ضد بعض العمال يوم الأحد الموافق 22/4/2018 بتهمة تعطيل سير العمل والتحريض على التجمهر، وذلك في محضر رقم 2452 بقسم الأميرية وتم حبس 6 من العمال والتحقيق معهم ثم إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم".



وتابع: "وفي أثناء مدة الـ 60 يوما؛ عقدت الشركة جلسة تفاوض بتاريخ 9 مايو 2018 بين كل من رئيس اللجنة النقابية للشركة- مساعد وزير القوى العاملة- رئيس مجلس الإدارة وتتضمن محضر الاجتماع الآتي:



- التنازل عن المحضر الكيدي ضد بعض العمال.

- صرف مبلغ ألف جنيه مكافأة استثنائية لجميع العاملين.

- عدم المساس بالعمال.



ولفت إلى أنه بناءً على ذلك تم عودة بعض العمال بصورة منتظمة محترمين كافة القوانين والقرارات، وعقب ذلك تم إيقافهم عن العمل لمدة 60 يوما وبعد انتهاء مدة الوقف تم فصل العمال فصلا تعسفيا دون سابق إنذار. وقد أكد النائب على تواصله المباشر مع الوزير ومستشاره محمد عيسي 4 مرات، إلا أنهما لم يقوما بالرد عليه فيما بعد ولم يتم الاستجابة للمطالب أو اتخاذ خطوات جادة حيال عمال الشركة.



وتسبب عدم حضور وزير القوى العاملة، اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة، في رفض النائب محمد عبد الغني مناقشة الطلب وانضم إليه أعضاء لجنة القوى العاملة وقد اتخذوا قرارا بمخاطبة كل رئيس المجلس ووزير الدولة لشئون مجلس النواب بضرورة حضور اللجان ومناقشة طلب الإحاطة نظرا لأهمية الموضوع وتعلقه بمصالح العمال.



وتم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة من للقوي العاملة لزيارة شركة بسكو مصر للوقوف على الأوضاع، وإعادة مناقشة الطلب حين حضور الوزير المختص.