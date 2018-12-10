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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:37 م

التحالف يشن هجمات عنيفة على تجمعات داعش بدير الزور

التحالف يشن هجمات
محمد عمر
dostor.org/2430906

شنّت طائرات التحالف الدولي ضد داعش، الاثنين، هجومين جويين عنيفين على بلدة هجين ومحيط حقل التنك النفطي في شرق الفرات، بالتزامن مع الاشتباكات المستمرة بعنف في الجيب الأخير لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، إن قصفًا عنيفًا طال مناطق في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، وقد طال هجومًا جويًا عنيفًا من قبل طائرات التحالف الدولي، مناطق في شرق حقل التنك النفطي، قرب الجيب الخاضع لسيطرة داعش.

واستهدفت الضربات الجوية آليات للتنظيم كانت تحاول مهاجمة حقل التنك النفطي الذي جرى حفر خندق في محيطه من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بالإضافة لتمركز مئات المقاتلين في القاعدة المتواجدة في الحقل.

وأوضح المرصد السوري أنه رصد مساء اليوم دوي انفجارات متتالية ومكثفة، لنحو 10 دقائق، عقبها قصف من قبل طائرات التحالف الدولي على مناطق تواجد التنظيم في منطقة هجين، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين قسد وداعش على محاور في أطراف بلدة هجين ومحيطها، وسط استهدافات متبادلة على محاور القتال، فيما تحاول قوات سوريا الديمقراطية التقدم ببطئ وتثبيت نقاط تواجدها في المنطقة.

كان المرصد السوري رصد وصول المزيد من التعزيزات العسكرية إلى منطقة جيب داعش لدعم القوات الكردية في مواجهة التنظيم.

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