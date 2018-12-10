إيلون مسك قد يشتري بعض معامل جنرال موتورز

أعرب الملياردير الأمريكي، إيلون مسك، في مقابلة موقع "CBS" عن نيته شراء بعض مصانع السيارات التي أعلنت شركة "جنرال موتورز" عن إغلاقها.



وقال مسك: "من الممكن جدا أن نكون في تسلا مهتمين بشراء هذه المصانع. نناقش هذا الأمر على منحى جدي".



وأوضح مسك أن "جنرال موتورز" أعلنت، في نوفمبر الفائت، عن إغلاق 5 من مصانعها، وبشراء تسلا لهذه المصانع، ستكون قد أنقذت أكثر من 14 ألف شخص يعملون هناك من البقاء دون عمل.



من جانبها، أشارت صحيفة ديلي ميل إلى أن شركة تسلا بإدارة موسك، تملك خبرة سابقة في شراء المعامل وإعادة تشغيلها. فعام 2010، اشترت مصنعا كان يتبع لجنرال موتورز وتويوتا مقابل 42 مليون دولار، وبات هذا المصنع الآن واحدا من أهم مصانع تسلا لإنتاج السيارات الكهربائية.