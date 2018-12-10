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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:36 م

40 مليون جنيه و5 لاعبين لضم المحمدى ومتولى.. وترشيح ستيف بروس لقيادة الأهلى

40 مليون جنيه و5
محمد الدكر
dostor.org/2430904


رفض مسئولو الأهلى الاستسلام للعقبات التى تواجه إتمام صفقة التعاقد مع ثنائى الإسماعيلى، محمود متولى، وباهر المحمدى، حيث تواصل سيد عبدالحفيظ، مدير قطاع الكرة بالنادى، ومحمد فضل، مدير التعاقدات، مع المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، وعرضا عليه ضم اللاعبين قبل يناير المقبل، أو نهاية الموسم الحالى، مقابل ٤٠ مليون جنيه و٥ من لاعبى الأهلى، بينهم باسم على، وعمرو جمال.
واستغل «عبد الحفيظ» اتفاقه مع الثنائى، عقب لقاء المنتخب الوطنى الأول مع نظيره التونسى، وأنهى كافة الأمور المادية الخاصة بالتعاقد معهما، حيث قرر معاملتهما ماليًا ضمن «الفئة الأولى»، داخل النادى، مثل حسام عاشور، وأحمد فتحى، وشريف إكرامى، ووليد سليمان، لإغرائهما بالموافقة، وقطع الطريق على عرضى بيراميدز والزمالك.
وكشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى، لـ«الدستور»، عن أن «عبدالحفيظ» عرض على رئيس الإسماعيلى ضم «المحمدى» و«متولى»، مقابل ٢٥ مليون جنيه للأول، و١٥ مليونًا للثانى، إضافة إلى ٥ من لاعبى الأهلى، هم: باسم على، وعمرو بركات، وعمرو جمال، والمهاجم الشاب، محمد فخرى والمدافع محمود الجزار، الذى تلقى بالفعل عرضًا رسميًا من «الدراويش» للانتقال إليه مقابل ٦ ملايين جنيه.
وطلبت إدارة الإسماعيلى، فى وقت سابق، ضم الثنائى باسم على ومحمود الجزار، فتقدم «عبدالحفيظ» بعرض رسمى لضم «متولى» و«المحمدى» فى يناير المقبل، أو نهاية الموسم الجارى، بشرط إعلان التفاصيل أمام الرأى العام.
وعرض الأهلى ٤٠ مليون جنيه و٥ لاعبين، للرد على إدارة نادى بيراميدز التى عرضت شراء «المحمدى» بـ٦٠ مليون جنيه (٣ ملايين دولار تقريبًا)، وهو ما يرفع من سقف رغبات رئيس الإسماعيلى فى الحصول على أكبر عائد مالى حال موافقته على بيع اللاعبين فى الفترة المقبلة.
وفى سياق قريب، أعلن الأهلى تعاقده الرسمى مع الفلسطينى محمود السلمى، مواليد ٩٧ لمدة ٣ مواسم ونصف، بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبى، كما وضع الجهاز الفنى برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعب، تمهيدًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.
فنيًا، أعرب محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، عن سعادته بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شىء، مشيرًا إلى أن الفوز سيساعد الفريق على العودة إلى مكانه الطبيعى على قمة جدول ترتيب الدورى المصرى.
وأضاف «يوسف»، أنه فضل عدم إشراك وليد سليمان، فى المباراة، لمنحه الراحة الكافية، بعدما اطمأن على نتيجة المباراة، مضيفًا أن كريم نيدفيد، قدم مباراة ومستوى جيدين يستحق عليهما الاستمرار ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.
وأوضح المدير الفنى للأهلى، أن مهاجمه مروان محسن، كان بحاجة إلى إحراز الأهداف، حتى يستعيد ذاكرة التهديف، ويتمكن من هز شباك المنافسين فى المباريات المقبلة، وهو ما تحقق بالفعل فى مباراة الطلائع الأخيرة، حيث أحرز هدفى الفوز، مشيرًا إلى أن أكثر ما يقلقه خلال الفترة الحالية، هو انضمام لاعبين جدد لقائمة المصابين، قبل انتقالات يناير، بعد أن أصيب مدافعه سعد سمير، خلال اللقاء الأخير.
ويغيب سعد عن مباراة «جيما» بطل إثيوبيا، فى ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما تشهد التدريبات الجماعية عودة التونسى على معلول، بعد شفائه من الإصابة، كما توصل الأهلى لاتفاق مع الجهات الأمنية على حضور ٣٠ ألف مشجع لمباراة الفريق مع جيما.
وعلى صعيد اختيار مدير فنى أجنبى لقيادة الفريق الفترة المقبلة، دخل الإنجليزى ستيف بروس، المدير الفنى السابق لـ«أستون فيلا»، دائرة الترشيحات، لخلافة باتريس كارتيرون، الذى تمت إقالته من منصبه، عقب وداع البطولة العربية.
من جهة أخرى، يسعى «عبدالحفيظ» لإخماد ثورة غضب الرباعى: محمد شريف، وأكرم توفيق، وأحمد حمودى، وإسلام محارب، الذين خرجوا بشكل مؤقت من حسابات المدير الفنى، محمد يوسف.
وطلب «عبدالحفيظ» من الرباعى الالتزام وعدم إثارة الأزمات، ولوّح بتطبيق اللائحة والعقوبات المالية على المتمردين، مشددًا على أن قرار اللعب حق أصيل للمدير الفنى.
وأضاف مدير قطاع الكرة، أن الفريق يحتاج لتكاتف الجميع فى الظروف الصعبة التى يمر بها حاليًا، بسبب ضغط مباريات الدورى، والبدء فى رحلة العودة للبطولة الإفريقية، دون الدخول فى أزمات تهدد مسيرته المقبلة.
إداريًا، اتفقت إدارة الأهلى مع إحدى الشركات الصينية على إنشاء استاد للنادى، لتحقيق حلم الجماهير الذى طال انتظاره.
وزار مسئولو الشركة الصينية مقر الأهلى بالجزيرة، ظهر أمس، وتوجهوا إلى فرع النادى بالشيخ زايد، للقاء محمود الخطيب، رئيس النادى، قبل الاجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة.

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