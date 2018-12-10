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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:34 م

10 أفكار لديكور بإطارات الصور الفارغة (صور)

10 أفكار لديكور بإطارات
dostor.org/2430902

لاتزال الصور واللوحات الفنية من أهم عناصر الديكور، وتستخدم لكسر الجمود في الجدران المصمتة.

وفيما يلي، مجموعة من الأفكار لاستخدام إطارات الصور الفارغة في الديكور، بحسب موقع أميزنج إنتيرير ديزاين:

- تعليق إطار فارغ على الجدار وبداخله نماذج لأصص من البناتات والازهار.

- يمكن استخدام إطارات الصور لتعليق المناشف في الحمّام بطريقة فنية.

- تعليق مجموعة من إطارات الصور لتشكل فيما بينها لوحة فنية متكاملة.

- إضافة عناصر تعيد الحياة إلى الموقد عن طريق وضع بعض إطارات الصور الفارغة.

- تعليق مجموعة من إطارات الصور الملونة لتتدلى من السقف لمزيد من أجواء الإثارة في المنزل.

- تشكيل خلفية مميزة في غرفة النوم عبر مجموعة كبيرة من إطارات الصور الملونة.

- تعليق الصور الصغيرة على إطار كبير مزود بشكبة من الخيطان المتقاطعة.

- تحويل إطار الصور إلى حامل للمفاتيح بهذه الطريقة المميزة.

- تصميم حامل لأصص النباتات باستخدام إطارات الصور القديمة.

- تحويل إطار الصور إلى حامل لعبوات التوابل في المطبخ.

10 أفكار لديكور بإطارات الصور الفارغة (صور)
10 أفكار لديكور بإطارات الصور الفارغة (صور)
10 أفكار لديكور بإطارات الصور الفارغة (صور)
10 أفكار لديكور بإطارات الصور الفارغة (صور)
10 أفكار لديكور بإطارات الصور الفارغة (صور)
10 أفكار لديكور بإطارات الصور الفارغة (صور)
10 أفكار لديكور بإطارات الصور الفارغة (صور)
10 أفكار لديكور بإطارات الصور الفارغة (صور)
10 أفكار لديكور بإطارات الصور الفارغة (صور)
10 أفكار لديكور بإطارات الصور الفارغة (صور)
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