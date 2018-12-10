غدًا.."المصرية المغربية" تشارك بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية

تشارك الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، برئاسة محمد حسني فى مؤتمر والمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذى ينطلق بالقاهرة غدًا الثلاثاء، كما تشارك شركة الشبة المصرية بالمعرض.



أكد محمد حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس شركة الشبة المصرية، أن انعقاد مؤتمر ومعرض أفريقيا للتجارة يأتي فى توقت مهم للغاية فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية التجارة والاستثمار مع أفريقيا وانعقاد مؤتمر أفريقيا 2018 بشرم الشيخ، وهو ما يساهم فى الترويج للصناعة الوطنية فى المعرض الأفريقي فى ظل تواجد قوي للمسشترين الدوليين والشركات الأفريقية فى مصر.



وأشار إلى أن شركة الشبة المصرية ستشارك بالمعرض الإفريقي للتجارة البينية، لافتًا إلى أن المعرض يوفر منصة لتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار والسوق وفرصة للشركات المصرية؛ للالتقاء مع المشترين والبائعين والمستثمرين الدوليين وعقد شراكات تجارية مع مختلف دول القارة.



وأضاف حسني: أن قارة أفريقيا تعتبر السوق الذهبية لشركات الاستيراد والتصدير العالمية؛ حيث يتجاوز إجمالي السلع التي تستوردها القارة السمراء 400 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا فى الوقت نفسه إلى تشجيع المصدرين المصريين إلى التوجه نحو السوق الافريقي خاصة أن حجم الصادرات المصرية إلى السوق الافريقية ضعيف جدًا ولا يتعدي 1% من إجمالى واردات القارة السمراء من دول العالم، وهو ما لايتناسب مع العلاقات القوية التى تتمتع بها مصر مع دول القارة من خلال الاتفاقيات التجارية المهمة مثل الكوميسا والساداك.



وأشار حسني إلي أن العلاقات التجارية بين مصر ودول تجمع الكوميسا شهدت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع خلال عام 2017 حوالى 2 مليار و102 مليون دولار منها مليار و538 مليون دولار صادرات مصرية و563.9 واردات، مشيرًا إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعزيز دور التجمع لزيادة معدلات التجارة بين الدول الأعضاء بما يليق بمستوى العلاقات التاريخية والاقتصادية، ولتحقيق أقصى استفادة من المزايا الكبيرة التي يقدمها تجمع الكوميسا، خاصة أنه يضم 21 دولة بها أكثر من 400 مليون نسمة ويفوق حجم ناتجه المحلي الإجمالي 600 مليار دولار.