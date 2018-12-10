الشركات اليابانية في بريطانيا قلقة من تخبط صفقة "بريكست"

تشعر الشركات اليابانية العاملة في المملكة المتحدة بحالة من الحيرة بشكل متزايد حول موقفها من إجراء عمليات في ألمانيا وهولندا؛ بسبب حالة التخبط الناتجة عن خروج بريطانيا المخطط من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقاوم في معركة أخيرة لإنقاذ الصفقة مع بروكسل؛ لتحديد شروط انسحاب بريطانيا، ويبدو أن المشرعين سيرفضون الاتفاق في تصويت سيتم غدا الثلاثاء، مما قد يُسبب أزمة قد تؤدي إلى إسقاط حكومة ماي.



واتخذت الشركات في الأشهر الأخيرة إجراءات احترازية في ضوء الجدل القائم؛ بسبب اتفاقية الانسحاب وتلقت وكالات التجارة والاستثمار في ألمانيا وهولندا عددًا متزايدًا من الاستفسارات من الشركات التي تتطلع إلى نقل عملياتها في الأشهر الأخيرة.



وأوضح روبرت سكيد المدير التنفيذي للتجارة والاستثمار في ألمانيا، إن الجميع تقريبًا ذكر اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد في استفساراته بشأن نقل عملياته، مضيفا: أننا لاحظنا رغبة الشركات اليابانية في التحوط.



ورحبت غرفة التجارة والصناعة اليابانية في هولندا بأكثر من 20 عضوًا جديدًا هذا العام، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 259.



وقال جيروين نيلاند المفوض في وكالة الاستثمار الخارجي الهولندية، إن الهيئة تتعامل حاليا مع حوالي 250 مشروعًا متعلقًا بخروج بريطانيا من الاتحاد.