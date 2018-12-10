وزيرة الثقافة تقرر إقامة صالون أدبي لمثقفي كفر الشيخ

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم، إقامة صالون دسوق الأدبي لمثقفي محافظة كفر الشيخ.



وأكدت عبدالدايم، خلال لقائها مع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه على هامش افتتاح قصر ثقافة دسوق - أن القصر سيكون منارة ثقافية جديدة لأبناء المحافظة وسيكون له دور فعال في مواجهة الفكر المتطرف وتنمية القدرات الإبداعية لأبناء المحافظة من ورش عمل فنية ومركز لتنمية المواهب وصالونات ثقافية وندوات توعوية.



وأضافت: أن افتتاح القصر يعزز من القيم الإيجابية في المجتمع، مشيرة إلى أن الكتاب عاد إلى مكانته بين الشباب من خلال معارض الكتب والمكتبات الموجودة داخل قصور الثقافية.



وقررت الوزيرة تأسيس كورال أطفال وورش عمل مسرحية وفصول لتعليم الموسيقي والباليه، موضحة أن جميع هيئات وقطاعات وزارة الثقافة تعمل بهدف واحد هو تفعيل دور الثقافة والفنون في كافة القرى والنجوع من أجل تحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين، مؤكدة أنه سيتم قريبا افتتاح قصري ثقافة سيدي سالم والبرلس بعد الانتهاء من تجديدهما وتأهيلهما.



من جانبه وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد الشكر لوزيرة الثقافة ولهيئة قصور الثقافة على إعادة افتتاح قصر ثقافة دسوق بعد توقف دام 12 عاما، وكذلك نجاحها في تذليل كافة المعوقات.



وأكد أن دور المحافظة لن يقتصر على مجرد الافتتاح، ولكن سيدعم كافة الأنشطة التي يقدمها القصر لأن الثقافة هي المخرج الوحيد لنشر الوعي ومواجهة التطرف الفكري، وهي بداية التقدم وبناء الإنسان والمجتمع.