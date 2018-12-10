القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:52 م

السفير المصري في لندن يقدم أوراق اعتماده لدى المنظمة البحرية الدولية

السفير طارق عادل
السفير طارق عادل سفير
أ ش أ
dostor.org/2430853

التقى السفير طارق عادل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة بـ"كيتاك ليم"، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية لتقديم أوراق اعتماده كمندوب مصر الدائم لدى المنظمة.

وصرح السفير عادل اليوم الاثنين، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة على ضوء الاهتمام المصري بموضوعات الملاحة البحرية.

وحرص السفير المصري على إحاطة السكرتير العام بالتطورات ذات الصلة بمشروع قناة السويس الجديدة ودورها في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة، الأمر الذي من شأنه خدمة حركة الملاحة البحرية العالمية، فضلًا عن تنفيذ الجانب المصري للعديد من المشروعات التنموية بالمنطقة، بهدف إحداث طفرة في خارطة الخدمات اللوجستية والبحرية، وبما ينعكس إيجابيًا على قطاع الاستثمار.

من جانبه، أشاد "ليم" بمحورية الدور المصري على مدار تاريخ المنظمة، مثنيًا على الانخراط المصري الفاعل في متابعة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال مجلس المنظمة البحرية الدولية الذي تتمتع بعضويته.

وأعرب عن تطلعه بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة.

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