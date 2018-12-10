"الشريف" يشارك في ندوة تدريبية بوزارة الداخلية (صور)

شارك مدحت الشريف، نائب مصر الجديدة والنزهة، اليوم، في فعاليات المؤتمر السادس الثلاثون لمديرى إدارات قوات الأمن، وذلك خلال ندوة "قوات الأمن ورؤى تطوير التدريب والمواجهة بالموائمة"، عن الموقف الاقتصادي للدولة وإدارة الملف السياسي وتحديات الأمن القومي على الصعيدين الداخلي والخارجى.



وتحاور الشريف خلال فعاليات الندوة مع مديري قوات الأمن بوزارة الداخلية وذلك فى كافة الموضوعات الاقتصادية والسياسية والأمن القومي، من خلال الرد على أسئلة واستفسارات من المشاركين.



استغرقت الندوة حوالي ساعتين، وتمت تحت رعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.



في نهاية الندوة، كرّم مساعد وزير الداخلية لتدريب قوات الأمن، النائب مدحت الشريف لمساهمته الفعالة فى تدريب قيادات قوات الأمن.