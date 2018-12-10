وفاة الفنان محمود القلعاوى بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل الفنان محمود القلعاوى بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه غدا الثلاثاء عقب صلاة الظهر من مسجد عمر بن عبد العزيز بمصر الجديدة.



يذكر أن الفنان الكبير محمود القلعاوى، قد حصل على ليسانس الحقوق عام 1964، ثم عمل بهيئة المسرح وكانت بداية مسيرته الفنية في السبعينيات من القرن الماضي من خلال المسرح، ثم كانت أول مشاركاته السينيمائية عام 1971 في فيلم "لعنة امرأة"، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، والتي من أبرزها "علي بيه مظهر، الجوكر، العذراء والشعر الأبيض".