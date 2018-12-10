أمير الكويت يغادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية

غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، الاثنين، أحد المستشفيات بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية المعتادة.



وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، أن البلاد دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية وتكللت نتائجها بالنجاح، مضيفا أن الأمير غادر المستشفى بعد إتمام هذه الفحوصات، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



وشارك أمير الكويت أمس في القمة الخليجية الـ39 بالرياض وقد طالب بوحدة الصف الخليجي ووقف الحملات الإعلامية التحريضية بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي.