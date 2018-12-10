القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:40 م

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه في انقلاب لودر بحلوان

التصريح بدفن جثة
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طلبت نيابة حلوان، اليوم الإثنين، التحريات حول وفاة عامل أثناء انقلابه بلودر، كما صرحت بدفن الجثة.

تلقى العقيد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال المدعو "عبده.م" 34 سنة، سائق لودر، مقيم بالمشروع الأمريكي، مصابا بجروح وكسور فى أنحاء متفرقة من الجسد، وتوفى فور دخوله المستشفى، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عمل الضحية على لودر كسائق فى مبنى تحت الإنشاء اختلت عجلة القيادة وانقلب به، ليلقى مصرعه متأثرا بإصابته البالغة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأصدرت النيابة قرارها السابق.

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