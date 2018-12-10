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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:36 م

البنك الألماني للتنمية يمنح الشركة التونسية للكهرباء قرضًا بـ 11.5 مليون يورو

البنك الألماني
البنك الألماني
أ ش أ
dostor.org/2430840

قدم البنك الألماني للتنمية قرضا يبلغ 11.5 ملايين يورو للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتوسعة المحطة الفوتوضوئية بتورز التي ستدخل حيز التنفيز مطلع عام 2020.

جاء ذلك في بيان للبنك الألماني اليوم الإثنين، حيث أوضح أن ذلك القرض سيغطى تكلفة إنتاج إضافية بقوة 10 ميجاوات وشراء نظام تخزين من البطاريات يعد الأول في تونس ويمكن الشركة التونسية من التحكم في التكنولوجيا الضرورية لتطوير النظام الكهربائي.

يذكر أنه قد وقع هذا الاتفاق كل من المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز المنصف الهرابي، ومدير مكتب البنك الألماني للتنمية بتونس زفان نونسنغر بحضور مسؤولين من تونس وألمانيا.

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