الاتحاد الأوروبي يشيد بالانتخابات المبكرة في أرمينيا

أشاد البرلمان الأوروبي، في بيان الاثنين، بالانتخابات المُبكّرة التي أجريت مطلع الأسبوع في أرمينيا، قائلا إنه "تمت إدارتها بشكل جيد".



أضاف البرلمان الأوروبي أن الانتخابات البرلمانية الأرمينية أجريت "مع مراعاة الحريات الأساسية وتمتعت بثقة عامة واسعة يتعين الحفاظ عليها من خلال المزيد من الإصلاحات المتعلقة بالانتخابات".



وسمح غياب المخالفات الانتخابية بما في ذلك شراء الأصوات والضغط على الناخبين، بمنافسة حقيقية، بحسب البيان المشترك الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي راقبت العملية الانتخابية.



تابع البيان: "سار يوم الانتخابات بهدوء وسلمية، فيما قيم أغلب مراقبي البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات كل المراحل بشكل إيجابي، حيث أشاروا إلى التزام عام بالإجراءات".



ورحّب الرئيس الأرميني، سيرج سارجسيان، المرتبط بالحزب الذي كان يسيطر على البرلمان، بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.



ووجه سارجسيان التهنئة لتحالف "ماي ستيب" (خطوتي). ووفقا للنتائج الأولية، فقد فاز التحالف، المرتبط بالاحتجاجات، بنحو 70% من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم أمس.



وقال سارجسيان في خطاب للأمة: "أهنئ تحالف خطوتي وأرمينيا المزدهرة وأرمينيا المشرقة" التي ستشكل البرلمان".



كما أظهرت النتائج الأولية حصول الحزب الجمهوري، الذي لاحقته اتهامات بالفساد وسط احتجاجات شعبية واستقالة نائب رئيس وزرائه السابق في وقت سابق من العام الجاري، على نحو 5% من الأصوات.



تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات، التي جرت بعد حل البرلمان الشهر الماضي لفشله في تعيين رئيس جديد للوزراء، كانت بمثابة اختبار لزعيم حركة الاحتجاج نيكول باشينيان من تحالف "خطوتي".



ومن المرجح أن يقوم البرلمان الجديدة بتعيين باشينيان في منصب رئيس الوزراء.