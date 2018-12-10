القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
سياسي
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:34 م

الاتحاد الأوروبي يشيد بالانتخابات المبكرة في أرمينيا

الاتحاد الأوروبي
وكالات
dostor.org/2430838

أشاد البرلمان الأوروبي، في بيان الاثنين، بالانتخابات المُبكّرة التي أجريت مطلع الأسبوع في أرمينيا، قائلا إنه "تمت إدارتها بشكل جيد".

أضاف البرلمان الأوروبي أن الانتخابات البرلمانية الأرمينية أجريت "مع مراعاة الحريات الأساسية وتمتعت بثقة عامة واسعة يتعين الحفاظ عليها من خلال المزيد من الإصلاحات المتعلقة بالانتخابات".

وسمح غياب المخالفات الانتخابية بما في ذلك شراء الأصوات والضغط على الناخبين، بمنافسة حقيقية، بحسب البيان المشترك الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي راقبت العملية الانتخابية.

تابع البيان: "سار يوم الانتخابات بهدوء وسلمية، فيما قيم أغلب مراقبي البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات كل المراحل بشكل إيجابي، حيث أشاروا إلى التزام عام بالإجراءات".

ورحّب الرئيس الأرميني، سيرج سارجسيان، المرتبط بالحزب الذي كان يسيطر على البرلمان، بنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ووجه سارجسيان التهنئة لتحالف "ماي ستيب" (خطوتي). ووفقا للنتائج الأولية، فقد فاز التحالف، المرتبط بالاحتجاجات، بنحو 70% من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم أمس.

وقال سارجسيان في خطاب للأمة: "أهنئ تحالف خطوتي وأرمينيا المزدهرة وأرمينيا المشرقة" التي ستشكل البرلمان".

كما أظهرت النتائج الأولية حصول الحزب الجمهوري، الذي لاحقته اتهامات بالفساد وسط احتجاجات شعبية واستقالة نائب رئيس وزرائه السابق في وقت سابق من العام الجاري، على نحو 5% من الأصوات.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات، التي جرت بعد حل البرلمان الشهر الماضي لفشله في تعيين رئيس جديد للوزراء، كانت بمثابة اختبار لزعيم حركة الاحتجاج نيكول باشينيان من تحالف "خطوتي".

ومن المرجح أن يقوم البرلمان الجديدة بتعيين باشينيان في منصب رئيس الوزراء.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا

منذ شهرين

«الدستور» تحضر الاحتفال بـ«مولد السيد البدوى»

منذ أكثر من شهرين

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ أكثر من شهرين

السجينى يتجه للتراجع عن استقالته من «الوفد».. وفؤاد يبتعد عن «الصراع الحزبى»

منذ 3 شهر

تفاعل دولى مع حملة الترويج لمنتدى شباب العالم.. ومشاركون بمؤتمر «Euroasia»: موعدنا فى مصر

منذ 4 شهر

الخولى: انفصال «مستقبل وطن» عن «دعم مصر» فى الانعقاد الرابع للبرلمان شائعة

الآن

"السلطانة هُيام" في جولة سياحية بالأهرامات

الاحتلال يقتحم وكالة الأنباء الفلسطينية ويستهدف الموظفين

السيسي يشيد بجهود "كوميسا" لتعزيز التكامل والاندماج الإقليمي بأفريقيا

إحالة المتهمين في قضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك" للمحاكمة الجنائية

ads
الأكثر قراءة

معز مسعود وشيري عادل.. زواج مثير وشائعات طلاق مستمرة

حقيقة تداول ثوم صيني "مسرطن" بالأسواق

صوّت لصلاح.. قائمة اللاعبين المرشحين للتشكيلة المثالية لـ "يويفا 2018"

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا 

ألبومات الصور

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

معز مسعود وشيري عادل.. زواج مثير وشائعات طلاق مستمرة

حقيقة تداول ثوم صيني "مسرطن" بالأسواق

صوّت لصلاح.. قائمة اللاعبين المرشحين للتشكيلة المثالية لـ "يويفا 2018"

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا 

كشكول

بالصور.. مدير تعليم الاسماعيلية يتفقد مدرسة النور للمكفوفين

تعاون بين التعليم والصحة لإجراء المسح الطبي لفيروس "سى" لطلاب الثانوية

"مباشرة الحقوق السياسية" ضمن دورات التنمية السياسية بجامعة المنيا

"آداب بتفرح".. مهرجان ثقافي ترفيهي بجامعة المنيا

وزير التعليم لـ"كشكول": نظام الثانوية التراكمي دستوري وكفانا إثارة للجدل

الأمصار

بعد زيارة استغرقت يوما.. وزير الخارجية الإماراتي يغادر القاهرة

السفارة الأمريكية في بغداد تصدر تحذيرا أمنيا

المبعوث الأممي لدى اليمن يعلن عن جولة مقبلة للمشاورات

الجبنة القاتلة.. لبنان تعلن احباط محاولة إرهابية لداعش قبل 6 أشهر

روسيا تنفي تدخلها في احتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

"جزيرة شبح" اختفت عام 2012 تحير العلماء

7 نصائح هامة لعلاقة أسرية ناجحة

فضيحة بعملية زراعة كبد تنهي حياة "بريطاني"

الصحة

بعد السكتة الدماغية.. أسلوب الحياة الصحي يقي من الخرف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎