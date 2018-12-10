جريفثس: إعلان اتفاق تبادل الأسرى باليمن خلال يومين

أكد المبعوث الدولي لليمن، مارتن جريفثس، اليوم الاثنين، أن قضية الحديدة صعبة للغاية وتمثل محور محادثات اليمن المنعقدة في السويد، كاشفا أن إعلان اتفاق تبادل الأسرى سيتم خلال اليومين المقبلين.



وقال جريفثس - في مؤتمر صحفي نقلته قناة (العربية) الإخبارية - إنه لا يقدم ضمانات لأي طرف وإنها ليست من مهمته، مشيرا إلى ضرورة بناء الثقة بين الأطراف المختلفة من أجل التوصل إلى نتائج.



وذكر المبعوث الأممي أن مشاورات السويد تركز على الوضع الإنساني في اليمن وتبادل الأسرى، مشيرا إلى مناقشة قضايا مختلفة عبر اجتماعات كثيرة على مدى الأيام القليلة الماضية.



وأضاف: "نحاول تقريب الهوة بين الوفدين حتى نستطيع اختتام هذه المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة، وناقشنا بالتفصيل بنود اتفاقيات محتملة بين وفدي المشاورات، ونرغب أن تكون الدورة الحالية من المشاورات حاسمة".



وكشف جريفثس عن مفاوضات لخفض التصعيد في الحديدة وتعز، موضحا أن الأمم المتحدة يمكن أن تساعد من خلال مراقبين، وأضاف " سننشر كل ما ناقشناه قبل مغادرتي السويد، وسأقدم إحاطة إلى مجلس الأمن"، مشيرا الى إن المشاورات الجارية مفصلة وصعبة، وخاصة حول مطار صنعاء.



كانت مصادر يمنية قد ذكرت، في وقت سابق اليوم، أن جريفثس عرض مشروع إطار عام للحل السياسي الشامل في اليمن، وذلك في إطار المشاورات اليمنية المنعقدة في السويد، ويستند المشروع للمرجعيات الثلاث ودور الدولة في استعادة المؤسسات.