مدرب الإسماعيلي: درسنا الرجاء جيدًا.. وسنسعى لإحراز هدف مبكر

أكد المدرب العام للإسماعيلي أحمد قناوي، صعوبة مواجهة فريقه أمام الرجاء المغربي، في ظل سعي كل منهما لمواصلة المشوار العربي بنجاح.



ويحل الدراويش ضيفًا على النادي المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء، في إطار إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.



وقال قناوي - في تصريح اليوم الاثنين - "هناك تركيز كبير من الجميع بعد دراسة المنافس بشكل جيد، بالرغم من معنوياته المرتفعة عقب التتويج بكأس الكونفدرالية"، مضيفا: "الإسماعيلي سيسعى لإحراز هدف مبكر، من أجل إرباك حسابات الجهاز الفني ولاعبي الرجاء وانتزاع الفوز".



يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية مساء 29 أكتوبر الماضي، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.