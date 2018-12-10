"الوزراء": لا صحة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر عن قيام وزارة التربية والتعليم بتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين.



وأوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدًة أنها لم تقم بتغيير المسمى الوظيفي لأي معلم، وأن الوزارة تعمل حاليًا على تعديل صحف الأحوال الخاصة بالمعلمين لتحديد الأخطاء بها، بما يعكس الواقع الوظيفي للمعلمين، مشيرةً إلى أن الهدف من ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة والفتنة بين صفوف المعلمين.



وأوضحت الوزارة أنها تهتم بالبحث عن حلول جذرية لمشاكل المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي والمشاكل المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنميتهم مهنيًا وتطوير أدائهم، لافتًة إلى ضرورة تواصل من يجد أخطاء في صحيفته الشخصية عليه التواصل مع الوزارة لتعديلها.



وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).