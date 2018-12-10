التونسي معلول يعود لتدريبات الكرة بالأهلي المصري

يبدأ التونسي علي معلول الظهيرالأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري غدا الثلاثاء

المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بتمزق في العضلة الضامة، وذلك وفقا لما أكده طبيب الفريق خالد محمود.

وخاض معلول برنامجا تأهيليا طوال الفترة الماضية على أن يبدأ غدا المشاركة التدريجية في تدريبات الكرة بعد فترة وصلت إلى ثلاثة شهور من الغياب.

وأكد الدكتور خالد محمود أن مؤمن زكريا لاعب الفريق اشتكى من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، وسوف يخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الأهلي غدا لحسم مشاركته في التدريبات.

واكتسح الأهلي نجوم السادات بسبعة أهداف دون رد خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الاثيوبي المقرر لها الجمعة القادم في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.