القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:24 م

فياريال يستغني عن خدمات مدربه كاييخا

فياريال يستغني عن
dostor.org/2430825

أعلن نادي فياريال المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليجا" إقالة مدربه خافي كاييخا اليوم الاثنين.

وقال النادي في بيان: "قرر فياريال إنهاء عقد خافي كاييخا كمدرب للفريق الأول.. يود النادي أن يشكر المدرب على عمله وإخلاصه وتحليه بالاحترافية منذ توليه المسؤولية الموسم الماضي".

ولم يكشف فياريال بعد عن مدربه الجديد لكنه ينتظر أن يعلن عن ذلك خلال الساعات المقبلة.

وتولى كاييخا لاعب وسط فياريال السابق المسؤولية في سبتمبر2017، وقاد الفريق إلى المركز الخامس في الدوري المحلي والتأهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، إلا أن نتائج فريق "الغواصات الصفراء" تراجعت خلال الموسم الحالي، إذ يقبع الفريق في المركز الـ17 في الليجا، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

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