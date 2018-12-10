محافظ الدقهلية يكرم محمد شعبان بطل العالم في كمال الأجسام

استقبل محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، اليوم الاثنين، محمد شعبان بطل كمال الأجسام الدولي والحاصل على بطولة العالم خمس مرات ابن قرية المعصرة مركز بلقاس.



وأعرب المحافظ عن سعادته باستقبال البطل المصري العالمي، متمنيا أن يستمر تفوقه ليرفع علم مصر في مختلف البطولات الدولية والإقليمية والمحلية.



وقدم المحافظ الشكر لكل من وقف إلى جانب شعبان؛ ليحقق أحلام المصريين في التفوق على جميع لاعبي كمال الأجسام في العالم، مؤكدا ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجهه حتى يستطيع التركيز في التدريبات التي تحقق له وللمصريين حلم الحصول على بطولة العالم مرة أخرى.